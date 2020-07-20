لا تتجاهله بسبب «كورونا».. احترس من مرض خطير يسببه الطقس الحار

تواصل – وكالات:

حثت طبيبة روسية على عدم نسيان الأمراض الخطيرة الأخرى على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد الذي أصبح حديث كافة المنصات الطبية وغير الطبية، حيث أكدت ضرورة زيارة الطبيب وفحص الجسم إذا كان الشخص يعاني من عدة أعراض أبرزها التهاب حاد في الحلق وحمى شديدة وآلام في المفاصل وصداع.

وأوضحت الطبيبة المعالجة الروسية، تاتيانا رومانيتكو أنه في الصيف، بسبب الطقس الحار، ونتيجة تناول المشروبات الباردة واستخدام مكيفات الهواء، تحدث نزلات البرد، بحسب وكالة”سبوتنك” .

وقالت: “في عصر الوباء، نحمي أنفسنا من عدوى واحدة. عندما تسوء صحتنا، نقوم بإجراء تحليل للكشف عن فيروس كورونا ونهدأ إذا كانت نتائجه سلبية”.

كما شددت رومانتينكو على أن التهاب اللوزتين هو أحد أكثر الأمراض شيوعًا في الصيف وأضافت أن العلاج الذاتي لإلتهاب اللوزتين يمكن أن يسبب مضاعفات ويؤدي إلى التهاب القلب وأمراض المفاصل والكليتين.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن نزلات البرد يمكن أن تصيب جميع الفئات السكانية وتؤثر فيهم تأثيراً وخيماً غير أن الحوامل والأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهراً والمسنين والأفراد المصابين بأمراض مزمنة معيّنة مثل الربو والأمراض القلبية أو الرئوية المزمنة والعاملين في مجال الرعاية الصحية هم الفئات الأشد تعرضاً لخطر ظهور المضاعفات، مما يتحتم على تلك الفئآت أن تستخدم التطعيم المتاح للأنفلونزا الموسمية.