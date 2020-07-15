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هل توجد علاقة بين السمنة وارتجاع المريء؟.. استشاري يوضح

هل توجد علاقة بين السمنة وارتجاع المريء؟.. استشاري يوضح
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح استشاري الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى تأثير السمنة على الجهاز الهضمي وصحة الجسم بشكل عام.

وأشار “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”  إلى أن السمنة من أسباب حدوث ارتجاع المرىء، وتزيد من شدة الأعراض واحتمالية حدوث مضاعفات كسرطان المريء.

وكان “الذيابي” قد أكد أنه لا يوجد نظام غذائي محدد لتفادي أعراض ارتجاع المرىء، لذا على كل مريض أن يعرف الأطعمة التي تثير لديه الأعراض.

وأشار إلى أن أبرز المشروبات التي تؤدي إلى ارتجاع المريء، تلك التي تحتوى على كافيين مثل الشاي والقهوة أما الأطعمة فلابد تجنب الدهنية والمقليات والأطعمة الحارة والشوكولاتة والثوم والبصل والنعناع وصلصلة الطماطم.

وأما فيما يتعلق بالعوامل التي تساعد على التخلص من أعراض ارتجاع المريء، فتتمثل في إنقاص الوزن وتجنب ارتداء الملابس الضيقة، خاصة حول الخصر، وتجنب التدخين، والنوم بعد 3 ساعات من تناول آخر وجبة.

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