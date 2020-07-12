الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

استشاري يوضح تأثير «داء السكري» على «المثانة»

استشاري يوضح تأثير «داء السكري» على «المثانة»
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور بدر بن ناصر المسيعيد،استشاري جراحة المسالك البولية: إن داء السكري يؤثر على أعصاب المثانة وعضلاتها مما يقلل الإحساس بالبول ويزيد حجم المثانة.

وأشار استشاري جراحة المسالك، عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، إلى أن ضعف العضلات يسبب صعوبة في إفراغ المثانة، وهذا يجعل المريض يعاني من تكرار التبول والحاحه مع صعوبة خروجه.

وأكد “المسيعيد” أنه يجب الأخذ بالحسبانعند علاج المريض من أعراض التبول، النظر في أسباب ذلك التي قد يكون داء السكري سببًا لها وليس بسبب البروستات.

 

مواد ذات صلة

يسبب النوبات القلبية.. 6 وسائل لخفض «الكوليسترول الضار»

يسبب النوبات القلبية.. 6 وسائل لخفض «الكوليسترول الضار»

10 أطعمة شائعة يوصى بها لصحة جيدة

10 أطعمة شائعة يوصى بها لصحة جيدة

استشاري أمراض معدية يكشف مفاجأة بشأن فحوصات فيروس كورونا (فيديو)

استشاري أمراض معدية يكشف مفاجأة بشأن فحوصات فيروس كورونا (فيديو)

ما سبب الأعياء والتعب الشديد بعد «الجماع»؟.. «استشاري» يجيب

ما سبب الأعياء والتعب الشديد بعد «الجماع»؟.. «استشاري» يجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>