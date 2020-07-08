الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ابتكار أول مكيف هواء قادر على قتل فيروس «كورونا» بهذه الطريقة

ابتكار أول مكيف هواء قادر على قتل فيروس «كورونا» بهذه الطريقة
0

تواصل – وكالات:

تمكن باحثون في جامعة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية من ابتكار مكيف، قادر على “التقاط” جزئيات فيروس كورونا المتطايرة في الهواء، و”قتلها فورا“.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز” أجرى الباحثون تجربة في مختبر أظهرت أن 99.8 في المئة من فيروسات كورونا الموجودة في الهواء قتلت، بعد تشغيل المكيف.

ويستخدم المكيف رغوة النيكل في عملية محاصرة الفيروسات وتسخين درجة حرارتها، تمهيدا “لقتلها“.

ويعتقد الباحثون أن هذا الابتكار يمكن استخدامه في الطائرات والمكاتب والمدارس، وغيرها من المنشآت التي تكتظ بالبشر.

ويشيرون إلى أن المكيف الجديد يحد من تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19″، الذي يجتاح العالم، وقتل حتى الآن أكثر من نصف مليون شخص.

ويأتي الابتكار بالتزامن مع حديث منظمة الصحة العالمية عن وجود دليل يشير إلى احتمال انتشار فيروس كورونا عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.

 

مواد ذات صلة

بقيمة 361 مليار ريال.. 142 مبادرة حكومية لتخفيف آثار جائحة كورونا الاقتصادية

بقيمة 361 مليار ريال.. 142 مبادرة حكومية لتخفيف آثار جائحة كورونا الاقتصادية

دلالات التحول من اللون الأحمر إلى الأخضر في تطبيق «توكلنا»

دلالات التحول من اللون الأحمر إلى الأخضر في تطبيق «توكلنا»

«الصحة»: زيادة السعة السريرية للعيادات المركزة 30% خلال 3 أشهر فقط

«الصحة»: زيادة السعة السريرية للعيادات المركزة 30% خلال 3 أشهر فقط

متحدث «الصحة»: الوصول السريع لعيادات «تطمن» يقلل مضاعفات «كورونا»

متحدث «الصحة»: الوصول السريع لعيادات «تطمن» يقلل مضاعفات «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>