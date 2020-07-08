ابتكار أول مكيف هواء قادر على قتل فيروس «كورونا» بهذه الطريقة

تواصل – وكالات:

تمكن باحثون في جامعة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية من ابتكار مكيف، قادر على “التقاط” جزئيات فيروس كورونا المتطايرة في الهواء، و”قتلها فورا“.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز” أجرى الباحثون تجربة في مختبر أظهرت أن 99.8 في المئة من فيروسات كورونا الموجودة في الهواء قتلت، بعد تشغيل المكيف.

ويستخدم المكيف رغوة النيكل في عملية محاصرة الفيروسات وتسخين درجة حرارتها، تمهيدا “لقتلها“.

ويعتقد الباحثون أن هذا الابتكار يمكن استخدامه في الطائرات والمكاتب والمدارس، وغيرها من المنشآت التي تكتظ بالبشر.

ويشيرون إلى أن المكيف الجديد يحد من تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19″، الذي يجتاح العالم، وقتل حتى الآن أكثر من نصف مليون شخص.

ويأتي الابتكار بالتزامن مع حديث منظمة الصحة العالمية عن وجود دليل يشير إلى احتمال انتشار فيروس كورونا عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.