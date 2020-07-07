الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

طبيب يقدم قائمة بالأطعمة والمشروبات المفيدة للمُصاب بـ«كورونا» (فيديو)

طبيب يقدم قائمة بالأطعمة والمشروبات المفيدة للمُصاب بـ«كورونا» (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير:

قدم أخصائي التغذية العلاجية الدكتور عبدالله الصفيان، نصائح مهمة للمصابين بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ حول تناول الأطعمة والمشروبات الأكثر فائدة لهم خلال فترة العزل.

وأوضح الصفيان في مقطع نشره على حسابه بموقع” تويتر” أن أهم شيء للمصاب بالفيروس هو تناول السوائل باستمرار مثل المياه والعصائر بكافة أنواعها دون تحديد نوع معين منها.

وأضاف: “أما فيما يتعلق بالأطعمة فينصح بالتي لا تسبب التخمة، التي تعيق عملية التنفس، لكون الفيروس يصيب في الأساس الجهاز التنفسي”.

ونصح بتناول شربة الدجاج أو الشوفان التي تعتبر من الأغذية الخفيفة على المعدة وهضمها سهل، كما نصح بتناول منتجات الألبان كالحليب والزبادي.

وأكد أن بياض البيض من الأطعمة المهمة للمصاب بفيروس كورونا، وللنباتيين ينصح بتناول البروكلي .

 

 

مواد ذات صلة

10 إرشادات وقائية للعودة إلى المدارس.. تعرّف عليها

10 إرشادات وقائية للعودة إلى المدارس.. تعرّف عليها

«الصحة» توجه نصائح مهمة للفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات كورونا

«الصحة» توجه نصائح مهمة للفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات كورونا

«القطيف» تسجل أعلى عدد إصابات كورونا في المملكة

«القطيف» تسجل أعلى عدد إصابات كورونا في المملكة

تأكد من سلامتك واحجز موعداً لفحص «كورونا» عبر تطبيق صحتي

تأكد من سلامتك واحجز موعداً لفحص «كورونا» عبر تطبيق صحتي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>