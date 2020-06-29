«الشورى» يطالب «الاتصالات» بالتوسع في شبكات الجيل الخامس

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طالب “مجلس الشورى”، وزارة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتوسع في إنشاء شبكات الألياف البصرية والشبكات اللاسلكية من الجيل الخامس التي تتميز بالسرعات العالية.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى، التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/ 1441هـ، خلال الجلسة العادية السابعة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وشدَّ عضو الشورى د. عبدالله الحربي، على عدم توسع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في شبكات الجيل الثالث والتركيز على شبكات الألياف البصرية والشبكات اللاسلكية من الجيل الخامس التي تتميز بالسرعات العالية.

فيما طالب عضو الشورى د. ناصر الموسى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحويل البيئات إلى بيئات صديقة لذوي الإعاقة بإجراء بعض التعديلات على خططها واستراتيجياتها وفق أحدث التقنيات لما يؤدي إلى تهيئة وتوفير الأجهزة والبرامج والتطبيقات الالكترونية التي تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة.

نظام الجمعيات التعاونية

وفي السياق، وافق المجلس على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ10 / 3 / 1429هـ ، المقدم من عضوي المجلس السابقين د. عبدالعزيز السراني و أ. عبدالعزيز الهدلق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

8 مطالبات للإذاعة والتليفزيون

وطالب المجلس بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أٌنجزت في هذا المجال.

وحث المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون أن تولي التدريب في مجالات عملها الفني مزيدًا من العناية، وأن تقوم بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير الفنية العالمية، والإسراع في تحقيق استقلالها التام، وتطوير لوائحها الداخلية بما يتناسب مع المهام والأهداف المناطة بها.

كما دعا “الشورى”، “الإذاعة والتلفزيون” تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشياً مع تطورات المستقبل.