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«لتدخلن المسجد الحرام».. تأثر الشيخ الجهني في صلاة المغرب بالحرم المكي (فيديو)

«لتدخلن المسجد الحرام».. تأثر الشيخ الجهني في صلاة المغرب بالحرم المكي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تأثر وخشوع الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، أثناء صلاة المغرب بالحرم المكي مساء اليوم الثلاثاء.

وقرأ الشيخ الجهني آيات بينات من سورة الفتح، وحينما وصل لقوله تعالى {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} بكى تأثرا وخشوعا في ظل الإجراءات الاحترازية خشية تفشي فيروس كورونا.

وعلق مغردون على المقطع بأن فرج الله قريب، وقريبا تزول هذه الغمة، ويرفع الله هذا البلاء، ويعود المسلمون والمصلون أفواجا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المساجد في المملكة والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.

 

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