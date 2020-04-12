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5 أطعمة تساعدك على ضبط الوزن خلال العزل المنزلي

5 أطعمة تساعدك على ضبط الوزن خلال العزل المنزلي
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تواصل – وكالات:

يعيش أغلبية البشر تجربة جديدة لأول مرة هي العزل الاجتماعي بسبب انتشار وباء كورونا. ويشكل ذلك تحديات غير مسبوقة، ففي الوقت الذي كانت التوصيات الغذائية والصحية تحث على الخروج والمشي والذهاب إلى الجيم أو صالة التدريبات الرياضية، أصبحت التوصيات تمضي في الاتجاه المعاكس، وتحث على البقاء بالبيت.

كيف يمكن ضبط الوزن في مثل هذه الأوقات الصعبة؟

مفتاح الحل هو في اختيار الأطعمة، وممارسة التمارين داخل البيت، مع المشي في الخارج لبعض الوقت ومراعاة التباعد الاجتماعي. وتنصحك التوصيات بتناول هذه الأطعمة لتضبط الشهية والوزن:

1- البطاطس المسلوقة مصدر رائع للكربوهيدرات المعقدة الصحية التي تضبط الوزن، والبوتاسيوم الذي يقلل ارتفاع ضغط الدم ويعزّز من صحة العضلات وخاصة عضلة القلب.

2- البقول من الأطعمة الصحية الصديقة للقلب وللرشاقة، فهي غنية بالألياف والفيتامينات والبروتين الذي يمنح الإحساس بالشبع.

3- البيض غذاء متكامل، يزوّد الجسم بالبروتين والفيتامينات والمغذيات الدقيقة، والأفضل أن تتناوله مسلوقاً.

4- يمكنك تناول صدر الدجاج الخالي من الجلد وتقليل الكربوهيدرات قليلاً، لتحصل على بروتين الدجاج الذي يعزّز الإحساس بالشبع، ويزوّد الجسم بالمغذيات.

5- بعض الخضروات تملأ البطن وتطيل الإحساس بالشبع، مثل: القرنبيط، والبروكلي، والملفوف (الكرنب)، واللفت، وبشكل عام يمكنك تناول خضروات مثل الجزر والخيار والطماطم كوجبات خفيفة صحية تحتوي على قليل من السعرات الحرارية.

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