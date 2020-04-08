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معلومات خطيرة.. فيروس «كورونا» يهاجم 4 أعضاء في الجسم غير «الرئة»

معلومات خطيرة.. فيروس «كورونا» يهاجم 4 أعضاء في الجسم غير «الرئة»
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تواصل – وكالات:

ينتمي فيروس كورونا إلى الجراثيم التنفسية، وتصيب أخطر مضاعفاته الرئتين، فيحتاج بعض المرضى إلى أجهزة تنفس اصطناعية.

لكن الفيروس لا يهاجم الجهاز التنفسي فقط، ويمتد خطره إلى أعضاء أخرى داخل الجسم، هي:

1- الدم: خلال مقاومة الجسم لفيروس كورونا يفرز الكبد إنزيماته بكميات أكبر وكذلك ينتج الدم خلايا بيضاء أكثر، وقد تنتج عن ذلك مضاعفات مثل انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه أكثر من اللازم، وفي الحالتين ينعكس ذلك على صحة القلب.

2- الأمعاء: قد يسبب فيروس كورونا تلفاً في الأمعاء ينتج عنه إسهال، إلى جانب أعراض أخرى لمشاكل في الهضم وامتصاص الطعام.

3- الكبد: يمكن أن تصل مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا إلى الكبد فتحدث التهابات في هذا العضو الهام الذي يقوم بأكبر عدد من الوظائف في الجسم.

4- الكلى: توجد أدلة على أن فيروس كورونا قد سبب بالفعل جروحاً للكليتين لدى بعض المصابين، ويحدث ذلك كمضاعفات للخلل الذي يسببه لضغط الدم، مع الاضطرابات الهضمية.

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