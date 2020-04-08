رغم تسجيلها إصابات بـ«كورونا».. دولة أوروبية ترفض إيقاف النشاط الرياضي

تواصل- فريق التحرير:

أصرّت السلطات في دولة بيلاروسيا على عدم إيقاف النشاط الرياضي أو منع الجماهير من الحضور، بل شارك رئيسها في إحدى المناسبات الرياضية، رغم إيقاف الأنشطة الرياضية كافة في معظم الدول التي ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأشار تقرير عرضه برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، إلى أن الدوري المحلي في بيلاروسيا لا يزال مستمراً وبحضور جماهيري دون اتخاذ أي إجراءات وقائية، رغم أن البلاد تعلن يومياً تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ولفت التقرير إلى أن الاتحاد البيلاروسي أكد أنه لا ينوي تأجيل دوري كرة القدم المحلي، ليس هذا فقط بل إن الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو شارك في مباراة لهوكي الجليد وعانق اللاعبين، وصرح قائلاً إنه لا يرى فيروسات في صالة التزلج.