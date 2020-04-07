«المطلق»: الزكاة دين ولا يجوز للورثة أخذ مال المتوفى قبل سداد ديونه (فيديو)

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أكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء أنالزكاة دين ولذلك إذا توفي الإنسان الآن وعنده زكاة لم يؤدها فإنها تكون من الحقوق الواجبة في التركة ولا يجوز للورثة أن يأخذوا المال الذي خلّفه والدهم حتى يسددوا ديونه.

وأضاف أن الديون تنقسم إلى قسمين الديون التي لبني آدم والديون التي لله، والديون التي لله هي دين الزكاة ودين الكفارات وديون النذر.

وتابع الشيخ المطلق: “فإذا كان على الإنسان دين من الزكاة فإنه يجب على ورثته أن يخرجوه، والإنسان أعطاه الله تعالى الكثير وطلب منه القليل قرضا، قال تعالى {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}”.