أخبار وأوهام زائفة.. منصات التواصل حول العالم تنشر شائعات عن علاج «كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الدولية في سبيل إيجاد علاج مناسب لفيروس كورونا الجديد ، تتسابق وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأدوية وعلاجات للعدوى غير مبنية على أساس علمي.، فعدوى الأخبار والأدوية الزائفة والوهمية انتقلت إلى بعض المنصات الإعلامية.

ووفقاً لـ” العربية. نت” فإن لقاحات وأوهام وآمال زائفة تسللت من فضاء وسائل التواصل الاجتماعي لتعرض على شاشات التلفزة، قيل إنها علاج لفيروس كورونا.

وفي مصر، قال أحد الضيوف بأحد الفضائيات من أكفأ مدعمات المناعة.. ومن أكفأ مضادات كورونا.. الشلولو”، مضيفاً أن “الشلولو هو عبارة عن ملوخية ناشفة تجهز بالمياه الباردة مع ثوم عالي مع ليمون عالي مع شعرة شطة صغيرة”.

وضجت مواقع التواصل باسم طبيب تونسي مقيم في ألمانيا يدعى رضوان كمون، فيما أطلق الرواد فيديو للمستشارة الألمانية تمتدح فيه علاجه، مما دعا الخارجية الألمانية إلى نفي الخبر، مشيرة إلى أن الترجمة غير صحيحة.