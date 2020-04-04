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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تسجيل 1500 وفاة في الولايات المتحدة خلال يوم واحد في أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد

تسجيل 1500 وفاة في الولايات المتحدة خلال يوم واحد في أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد
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تواصل – واس:

تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ جراء انتشار فيروس “كورونا” المستجد، 7.400حالة، بعدما أعلن أمس (الجمعة) عن تسجيل 1480 وفـاة، بينما تجاوزت الإصابات حاجز الـ275 ألف حالة، وذلك بحسب ما سجلته جامعة هوبكنز الأمريكية.

كما قرر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، مصادرة جميع أجهزة التنفس الصناعي من المستشفيات والشركات التي لا تستخدمها، لإمداد القطاع الطبي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في الولاية.

وجاء القرار على خلفية الجائحة التي حلت بالولايات المتحدة الأمريكية، وما تزال تخلّف المزيد من الضحايا، إضافة إلى معاناة الكوادر الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا من نقص حاد في الأدوات والأدوية ومعدات الوقاية وأجهزة التنفس.

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