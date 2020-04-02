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لمنع انتشار «كورونا» مجدداً.. أول مدينة صينية تقرر منع  أكل القطط والكلاب

لمنع انتشار «كورونا» مجدداً.. أول مدينة صينية تقرر منع  أكل القطط والكلاب
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تواصل- فريق التحرير:

قررت السلطات في مدينة شنتشن الصينية منع المواطنين من أكل لحوم القطط والكلاب، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد التقارير التي تَحَدّثت عن ارتباط تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19” بتناول لحوم الحيوانات البرية.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك”؛ فقد قامت السلطات الصينية بحظر تجارة الحيوانات بعد تفشي الفيروس، لكن مدينة شنتشن أخذت خطوة أبعد من ذلك؛ حيث وسعت الحظر ليشمل منع تناول لحوم الكلاب والقطط، وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مايو المقبل.

وقالت حكومة مدينة شنتشن: “الكلاب والقطط كحيوانات أليفة أقامت علاقة أوثق بكثير مع البشر من جميع الحيوانات الأخرى، وحظر استهلاك الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى ممارسة شائعة في الدول المتقدمة وفي هونغ كونغ وتايوان”. وأضافت: “هذا الحظر يستجيب أيضًا لروح الحضارة الإنسانية”.

وبحسب جمعية الرفق بالحيوان “HSI”، يقتل نحو 30 مليون كلب سنويًّا في جميع أنحاء آسيا من أجل تناول لحومها.

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