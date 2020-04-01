الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد 16 عاماً من الزواج.. منع التجول يعيد مواطناً لـ«قهوة زوجته»

بعد 16 عاماً من الزواج.. منع التجول يعيد مواطناً لـ«قهوة زوجته»
0

تواصل- فريق التحرير:

ساهم قرار منع التجول كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا لاكتشاف مواطن لقدرات زوجته وتميزها في صنع الحلويات والفطائر.

وقال المواطن (أبو ناصر) إنه وخلال (16 سنة) وهي مدة زواجه لم يجرب خلالها شرب القهوة بالمنزل مع زوجته، حيث كان يخرج من بعد صلاة العصر إلى الساعة الحادية عشرة ليلا للاستراحة مع الزملاء والأصدقاء بشكل يومي- وفقاً لـ”الرياض”-

وأوضح : بعد صدور التوجيهات بضرورة بقاء الجميع بالمنازل وعدم المغادرة حفاظا على سلامتنا اضطررت للبقاء بالمنزل حيث برزت الإمكانيات التي تملكها زوجتي في الحلويات والفطائر المختلفة وفي أجواء أسرية هادئة جعلتني أندم على السنوات الماضية التي قضيتها بالاستراحة بعيدا عن الراحة النفسية التي أعادتها لي قرارات الحظر المنزلي حمانا الله وأدام الأمن والصحة للجميع.

 

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

إشادات دولية بإجراءات المملكة الاحترازية لمواجهة «كورونا».. شاهد ماذا قالوا

إشادات دولية بإجراءات المملكة الاحترازية لمواجهة «كورونا».. شاهد ماذا قالوا

9 نصائح للوقاية من «جفاف العين» خلال فترة منع التجول

9 نصائح للوقاية من «جفاف العين» خلال فترة منع التجول

متحدث «الأمن العام» يوضح آلية التنقل بين مناطق المملكة أثناء «منع التجول» (فيديو)

متحدث «الأمن العام» يوضح آلية التنقل بين مناطق المملكة أثناء «منع التجول» (فيديو)

مختص في علم الفيروسات يتوقع انتهاء «كورونا» في المملكة خلال هذه الفترة

مختص في علم الفيروسات يتوقع انتهاء «كورونا» في المملكة خلال هذه الفترة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>