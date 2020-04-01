بعد 16 عاماً من الزواج.. منع التجول يعيد مواطناً لـ«قهوة زوجته»

تواصل- فريق التحرير:

ساهم قرار منع التجول كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا لاكتشاف مواطن لقدرات زوجته وتميزها في صنع الحلويات والفطائر.

وقال المواطن (أبو ناصر) إنه وخلال (16 سنة) وهي مدة زواجه لم يجرب خلالها شرب القهوة بالمنزل مع زوجته، حيث كان يخرج من بعد صلاة العصر إلى الساعة الحادية عشرة ليلا للاستراحة مع الزملاء والأصدقاء بشكل يومي- وفقاً لـ”الرياض”-

وأوضح : بعد صدور التوجيهات بضرورة بقاء الجميع بالمنازل وعدم المغادرة حفاظا على سلامتنا اضطررت للبقاء بالمنزل حيث برزت الإمكانيات التي تملكها زوجتي في الحلويات والفطائر المختلفة وفي أجواء أسرية هادئة جعلتني أندم على السنوات الماضية التي قضيتها بالاستراحة بعيدا عن الراحة النفسية التي أعادتها لي قرارات الحظر المنزلي حمانا الله وأدام الأمن والصحة للجميع.