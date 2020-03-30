دراسة جديدة صادمة عن فيروس «كورونا».. يهدد عضلة القلب

تواصل – وكالات:

خلال الأسابيع الماضية تركّزت الدراسات والتقارير الطبية على تأثير فيروس كورونا على الرئة، والتلف الذي يحدثه لبعض خلاياها.

لكن وفقاً لدراسة جديدة نشرتها دورية “جاما” الطبية التي تصدرها جمعية القلب الأمريكية تبين أن عدوى كورونا يمكن أن تسبب إصابات دائمة لعضلة القلب، وتفاقم قصور القلب، وعدم انتظام دقاته، وما يعرف بمتلازمة الشريان التاجي.

وأظهرت الدراسة أن معدل الوفيات بين مرضى القلب المصابين بكورونا 10.5 بالمائة، واعتمدت هذه النتيجة على البيانات التي وفرتها السطات الصحية في ووهان الصينية عن المصابين بالفيروس الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

وحذّرت نتائج الدراسة من أن المصابين بأمراض القلب في سن 65 عاماً أو أكثر ربنا يتعرّضون إلى مضاعفات بالغة تتضمن خلل وظيفي في أعضاء متعددة من بينها فشل التنفس وفشل القلب.