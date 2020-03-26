استشاري يوضح سبب وفاة بعض الحالات عقب عمليات «تكميم المعدة»

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كشف استشاري جراحة المناظير والسمنة رامي باسردة، السبب وراء وجود حالات وفاة لبعض الأشخاص بعد إجرائهم عمليات تكميم المعدة لإنقاص أوزانهم، مضيفاً أن نسبة الوفيات تكون في حالات معينة ولابد أن تدرس كل حالة على حدة، لأن الأسباب مختلفة، مبيناً أن عملية التكميم في حد ذاتها لا تسبب الوفاة.

وقال باسردة في لقائه مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنه قد يحدث للمريض مضاعفات بعد العملية تتطور وتهمل لتصل لمراحل مضرة قد تسبب الوفاة، مشيراً إلى أن المريض يجب أن يعرف ما قد يواجهه بعد إجرائه العملية.

وبين أن المريض يفقد 10 % من وزنه في أول شهر بعد عملية التكميم، وبعد ذلك تتراوح النسبة بين 5 إلى 10% بالتدريج، لافتاً إلى أن كثيراً من المرضى يفقدون الشهية بعد العملية ويمتنعون عن الأكل والشرب، وهذا قد يصيب الجسم بالشلل ويسبب الوفاة.