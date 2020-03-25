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الإمارات: 85 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أعلى ارتفاع يومي

الإمارات: 85 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أعلى ارتفاع يومي
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 85 إصابة جديدة بعدوى “كورونا” “COVID-19″، اليوم الأربعاء، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة رويتز “رويترز” عن منظمي معرض إكسبو 2020 دبي العالمي، أن أحد الموظفين أصيب بفيروس “كورونا”، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وأوضح متحدث باسم المعرض أن كل من يتواصلون أو يخالطون هذا المصاب ملتزمون ببروتوكولات هيئة الصحة بدبي، بما في ذلك إجراءات الفحص والحجر والعزل الذاتي.

من جهته، ذكر مصدر مطلع أن الموظف المصاب يعمل في مكتب معرض إكسبو 2020 دبي والذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل.

وأشار الخطاب المرسل للمتعاقدين مع المعرض الذي من المقرر أن يستمر لمدة ستة أشهر، إلى أن هذا العضو في الفريق لم يتواصل مع أي فرد من العاملين في إكسبو أو متعاقدين خارج مكاتب إكسبو الرئيسية خلال ساعات العمل على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقدر منظمو المعرض العام الماضي أنه سيجتذب 11 مليون زائر من الخارج، والمعرض حدث مهم في مجالات الثقافة والأعمال والتكنولوجيا، وسيضم أجنحة من 192 دولة إلى جانب حفلات وفعاليات أخرى.

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