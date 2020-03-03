الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

5 فوائد مذهلة لـ«العسل والقرفة» في حال تناولهم يومياً

5 فوائد مذهلة لـ«العسل والقرفة» في حال تناولهم يومياً
0

تواصل – وكالات:

يعتبر العسل والقرفة من العلاجات الصحية القديمة فالعسل من المحليات الشهيرة والقرفة من التوابل القيمة، ولذا عليك التعرف على أفضل وأهم الفوائد الصحية التي تنتج عن تناولك لهذا المزيج الرائع يومياً.

وبحسب تقرير نشره موقع “foodeatsafe”، فإن فوائد العسل والقرفة، هي:

1-التخلص من الوزن الزائد

عليك تناول ملعقة صغيرة من القرفة والعسل في اليوم ووضعها في ماء ساخن، ثم عليك تناولها على معدة فارغة، يومياً علي الريق، وستلاحظ قدرتك على فقدان الوزن بشكل سريع.

ونضح التقرير بضرورة تحسن نظامك اليومي، وتناول الأطعمة الصحية بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية يومياً، وتقليل تناول السكر.

2-تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

أثبتت بعض الدراسات الطبية، أن تناول القرفة والعسل يعمل على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، وأيضاً تقلل من الإصابة بالالتهابات المزمنة، التي تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب، وأيضاً يعملان على تقليل ارتفاع الكولسترول الضار، والدهون الثلاثية.

كما أن القرفة والعسل مليئة بمضادات الأكسدة التي تحسن تدفق الدم إلى القلب وتمنع تجلط الدم.

3-شفاء الجروح

يستخدم العسل تاريخياً لعلاج الجروح، وكل من العسل والقرفة وحدة مضاد للبكتيريا ويقلل الالتهاب، أحد أكثر الاستخدامات إثارة للقرفة وعسل مانوكا معاً هو علاج قرح القدم السكرية.

ومن الصعب للغاية الشفاء وغالبًا ما تصاب بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وتشير الأبحاث إلى أن مزيج العسل وزيت القرفة فعال جدًا في مساعدة القرحة على الشفاء مع إبقاء العدوى بعيداً.

4-يخفض السكر في الدم

جنبًا إلى جنب مع علاج قرحة القدم السكرية، قد تساعد القرفة والعسل في الوقاية من مرض السكري وتخفيض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكر. القرفة تقلل نسبة السكر في الدم أثناء الصوم وتزيد من حساسية الأنسولين.

5-علاج حب الشباب

القرفة والعسل لعلاج حب الشباب يعد من الحيل المهمة لصحة بشرتك، والتي تقلل من ظهورهم بشكل كبير.

مواد ذات صلة

أبرزها «التمر».. أكلات خفيفة تساعد في إنقاص الوزن

أبرزها «التمر».. أكلات خفيفة تساعد في إنقاص الوزن

متى يرتدي الأصحاء «الكمامة الطبية»؟.. «الصحة العالمية» توضح

متى يرتدي الأصحاء «الكمامة الطبية»؟.. «الصحة العالمية» توضح

5 أطعمة ومشروبات تضر بصحة «الكلى».. احذرها

5 أطعمة ومشروبات تضر بصحة «الكلى».. احذرها

هل يحمي «قناع الجراحة» المعقّم من الإصابة بفيروس «كورونا»؟

هل يحمي «قناع الجراحة» المعقّم من الإصابة بفيروس «كورونا»؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>