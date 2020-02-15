6 نصائح للتخلص من الإمساك بدون أدوية

تواصل – وكالات:

يحذر الأطباء من خطورة استمرار الإمساك لأكثر من 3 أسابيع متتالية، ويتطلب ذلك الذهاب إلى الطبيب فورا، لكن قبل أن تمتد المشكلة فترة طويلة كهذه يمكنك عمل تعديلات سهلة لحلها.

وتوصف مشكلة الإخراج بـ “الإمساك” إذا كانت حركة الأمعاء تتم أقل من 3 مرات في الأسبوع، أو لو كانت هناك صعوبة في الإخراج وألم في البطن.

وفي أغلب الأحوال تنجح الإجراءات التالية في تحسين الهضم والتخلص من الانتفاخ:

– حساء أو شوربة العدس أحد العلاجات الفعّالة لصعوبة الإخراج. يحتوي العدس على كمية وفيرة من الألياف (15 غراماً في كل كوب)، وتساعد السوائل والألياف على تسهيل حركة الأمعاء.

– بذور الشيا من الأطعمة الغنية بالفوائد والألياف، ويمكن إضافتها للعصير أو السموثي، والسلطة وطبق حبوب الشوفان مع الحليب، وهي من أفضل علاجات الإمساك.

– بذور الكتّان هي الأخرى علاج فعّال للإمساك، ويمكن إضافتها لطبق الأرز أو السلطة أو السموثي.

– اخلط بعض الزبيب المجفّف، أو القراصيا، أو المشمش المجفف مع المكسرات، لتحصل على علاج سريع للإمساك، فقط اشرب الماء معه.

– تناول حبوب الشوفان مع الحليب لتزوّد جهازك الهضمي بوسيلة رائعة لتنظيفه إخراج الفضلات بسهولة.

– أضف بعض البروكلي إلى شوربة الدجاج أو الخضروات لتسهيل حركة الأمعاء.