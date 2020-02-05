هل يؤثر «فيروس كورونا» على إنتاج أجهزة «آبل» في الصين؟

تواصل – وكالات:

توقع خبراء التقنية أن يتسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء آسيا في انخفاض إنتاج ومبيعات أبل بنسبة 10٪ هذا العام.

وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي لا تزال فيه المصانع والشركات المصنعة لمنتجات آبل والمحلات التجارية التي تسوقها في أنحاء الصين مغلقة لمنع انتشار العدوى.

وتتزامن هذه التنبؤات مع الكشف عن أن شركة فوكسكون، التي تصنع الهواتف الذكية لشركة آبل، قد توقفت جميعها عن العمل في الصين.

يذكر أنه تم إغلاق المصانع الصينية حتى 10 فبراير الحالي، مع احتمال تمديد هذه المهلة، ما قد يؤثر على إنتاج الشركات التكنولوجية وخاصة تلك التي تعنى بتصنيع أجهزة آيفون.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، للمحللين الأسبوع الماضي إن الواردات الخاصة بالشركة تتأثر بتفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص وأدى إلى إصابة 20 ألف آخرين حتى الآن.

وأضاف كوك أن الشركة تبحث عن طرق فعالة للتقليل قدر المستطاع من الأضرار الناجمة عن إقفال المصانع الصينية على الرغم من وجود بعض مورديها في مقاطعة هوبي، التي تعتبر المركز الرئيسي لتفشي مرض كورونا، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.