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40 ألف ريال جوائز المشاركين في مسابقة حفظ السنة الإلكترونية بمكة

40 ألف ريال جوائز المشاركين في مسابقة حفظ السنة الإلكترونية بمكة
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تواصل – مكة المكرمة:

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، مسابقة حفظ السنة الإلكترونية للذكور، تتمثل في تسجيل مقطع فيديو من قبل المتسابق وهو يلقي فيه حديثاً عن النبي –عليه الصلاة والسلام-، بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، مساهمة من الجمعية لتفعيل ملتقى مكة الثقافي والذي دشنه سمو أمير المنطقة خالد الفيصل في هذا العام تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن”.

وتضم المسابقة فرعين الأول من عمر عشر سنوات وحتى الثانية عشر, والثاني من عمر ثلاثة عشر وحتى الخامسة عشر, حيث حددت الجمعية للمسابقة خمسة معايير وهي: وضوح الصوت والصورة, ودقة التصوير والإخراج, والالتزام باللغة العربية الفصحى, والسلامة من الأخطاء اللغوية والنحوية, والبراعة في الإلقاء وفي الخطابة واستخدام لغة الجسد.

كما وضعت الجمعية عددًا من الضوابط والشروط تتمثل في كتابة اسم المتسابق وتاريخ الميلاد والمدينة, وألاّ تتجاوز مدة المقطع ثلاث دقائق, وإرسال المشاركات عبر واتس اب الجمعية ( 0500042367 ) مع إرسال كلمة السنة, والالتزام بحفظ النص المعتمد, والمسابقة خاصة لمن هم بداخل المملكة.

وأفادت أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون في يوم 1441/6/30هـ وموعد إعلان الفائزين سيكون بمشيئة الله في يوم 1441/7/11هـ, حيث رصدت جوائز قيمّة للمشاركين تصل إلى (40,000) ريال إضافة إلى إقامة ليلة بفندق بجوار الحرم المكي يوم التكريم.

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