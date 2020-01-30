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الكشف عن أسرع «باوربانك Flash» في العالم.. تعرف على مواصفاته

الكشف عن أسرع «باوربانك Flash» في العالم.. تعرف على مواصفاته
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة Chargeasap النقاب عن الباوربانك Flash الجديدة، التي تروج لها باعتبارها أسرع “باوربانك” في العالم.

وبينت الشركة الأمريكية أن الباوربانك Flash الجديدة تعتمد على بطاريات الجرافين من تسلا وتوفر أداء فائقاً للغاية بقدرة تصل إلى 150 وات، وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على منفذ USB-C واثنين من منافذ USB-A، بالإضافة إلى توافر لوحة مدمجة للشحن اللاسلكي.

ويدعم منفذ USB-C الإصدار 3.0 من معيار Power Delivery ويمكنه توفير قدرة تصل إلى 100 وات، بينما يعمل منفذ USB-A الأول بقدرة 40 وات لتشغيل شاحن هواوي SuperCharge مثلا، ويتمكن منفذ USB-A الثاني من شحن الأجهزة الموصلة عبر معيار كوالكوم Quick Charge 3.0 ويعمل بقدرة تصل إلى 18 وات.

وتأتي الباوربانك الجديدة بوزن 470 غراماً وبسعة 20000 مللي أمبير ساعة، وتتيح إمكانية الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 10 وات، حيث يمكن استغلالها لشحن الساعة الذكية أبل ووتش، ويمكن إعادة شحن الباوربانك بنسبة 80% في غضون 25 دقيقة، وتحتاج إلى ساعة أخرى لإعادة شحنها تماماً، ومن المقرر إطلاق الباوربانك Flash الجديدة في أبريل المقبل.

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