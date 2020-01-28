«الصحة» تنصح باتباع الحمية الغذائية «داش».. تحمي من أمراض خطيرة

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نصحت وزارة الصحة، باتباع حمية غذائية تساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم ويطلق عليها النظام الغذائي “داش”، والتي أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن لها دورًا كبيرًا في الحد من ارتفاع نسبة ضغط الدم.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أنه يمكن خفض مستوى ضغط الدم بتناول الغذاء الصحي، وذلك وفقاً لجميع الدراسات الطبية، كما أن ما يتم تناوله من طعام يؤثر في فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأضافت: أن اتباع خطة للغذاء الصحي يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه وتنظيم نسبته بالدم؛ لذا من المهم اتباع نظام غذائي صحي للقلب من أجل التحكم في ضغط الدم، وتقليل خطرالإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

وأشارت “الصحة”، إلى بعض المخاطر الصحية التي يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومنها أمراض القلب وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وأيضاً زيادة فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.

وأكدت الوزارة أنه يمكن علي مريض ارتفاع ضغط الدم تناول أطعمة منخفضة الدهون، والكوليسترول، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع ضرورة تناول الخضراوات والفاكهة الغنية بالألياف.

وأوضحت “الصحة” أن النظام الغذائي “داش” هو اختصار لجملة الحمية الغذائية للحد من ارتفاع ضغط الدم باللغة الإنجليزية، وهي: Dietary Approaches to Stop Hypertension.

وبينت الوزرة أن التغذية الجيدة التي يطلق عليها “داش”، تكون غنية ببعض الأطعمة ومنها:

– الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف.

– الحبوب الكاملة كالشوفان.

– منتجات الألبان قليلة الدسم.

– الدواجن.

– الأسماك منزوعة الجلد.

– تناول المكسرات.

– البقوليات.

– اللحوم الحمراء.