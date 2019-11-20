أسباب تساقط «الشعر» في الشتاء .. وأفضل طرق العلاج

تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء الصحة أن تساقط الشعر يزداد في فضل الشتاء، بسبب نقص (فيتامين D) الناجم عن قلة التعرض لأشعة الشمس.

وأوضحت مجلة “إن ستايل” الألمانية المعنية بالصحة والجمال أن نقص (فيتامين D) له تأثير سلبي على دورات نمو الشعر، وفقدان قوة الجذور، ما يسرع تساقط الشعر.

وتنصح المجلة الألمانية بالعناية الجيدة بفروة الرأس، بالمنتجات المخصصة للعناية بها، والمحتوية على خلاصة الكركم والجينسانغ، والتي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.

ويمكن أيضا استعمال منتجات العناية المحتوية على توليفة فعالة تتألف من (فيتامين B6) وكبريتات الزنك وحمض الأزيلايك Azelaic acid.

وإلى جانب منتجات العناية المناسبة، يجب أيضاً التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف في أيام الشتاء المشمسة، لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين D.

وتلعب التغذية الصحية دوراً مهماً في تمتع الشعر بالصحة والقوة أيضاً، بتناول الأغذية الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، والخضروات الورقية، من سبانخ وبروكلي، والأغذية الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية مثل المكسرات، وسمك السلمون، والأغذية الغنية بالبيوتين (فيتامينB7)، مثل الكبد البقري، وصفار البيض، ورقائق الشوفان.