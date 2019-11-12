5 علامات عند التبول تشير إلى الإصابة بـ«سرطان البروستاتا»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

10 قرارات في مجلس الوزراء.. تنظيم هيئة الرياضة وترقيات جديدة

10 قرارات في مجلس الوزراء.. تنظيم هيئة الرياضة وترقيات جديدة

طعن 4 أشخاص في منتزه الملك عبدالله بـ «سكين».. تدخل عاجل من الهلال الأحمر

طعن 4 أشخاص في منتزه الملك عبدالله بـ «سكين».. تدخل عاجل من الهلال الأحمر

مواطن يقتل طليقته «خنقاً» داخل شقتها في مكة.. و«النيابة» تحقق

مواطن يقتل طليقته «خنقاً» داخل شقتها في مكة.. و«النيابة» تحقق

«الشورى» يوافق على نظام تقديم الخدمات الإسعافية.. تعرّف على أبرز مواده

«الشورى» يوافق على نظام تقديم الخدمات الإسعافية.. تعرّف على أبرز مواده

5 علامات عند التبول تشير إلى الإصابة بـ«سرطان البروستاتا»

5 علامات عند التبول تشير إلى الإصابة بـ«سرطان البروستاتا»
0

تواصل – وكالات:

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن أعراض سرطان البروستاتا لا تظهر إلى أن يصبح حجم السرطان كبيرًا بما يكفي؛ لكن لأنه أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الرجال، فمن المهم التعرف على العلامات عند تطورها.

قد يمكن ملاحظة 5 أعراض على الرجل عندما يتبول؛ حيث تظهر أعراض سرطان البروستاتا عادة عندما ينمو السرطان بشكل تدريجي، وهو يبدأ في الضغط على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى الخارج، والمعروف باسم مجرى البول.

وعادة ما يتطور السرطان في البروستاتا ببطء؛ لذلك قد لا تظهر العلامات لسنوات عديدة؛ ولكن من المهم التعرف على الأعراض، عندما تبدأ في الظهور لسرعة علاج المرض في وقت مبكر. وبحسب “القبس الكويتية”؛ نظرًا لأن سرطان البروستاتا يضغط على مجرى البول؛ فإن العديد من أعراض سرطان البروستاتا تؤثر على كيفية تبول الشخص، ووفقًا لـMacmillan Cancer Support، “جمعية السرطان الخيرية”، تتضمن الأعراضُ الخمسة التي يجب على الرجال الالتفات إليها عند التبول ما يلي: (صعوبة التبول، تدفق ضعيف أو الحاجة إلى الضغط لبدء التبول، والحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل، والشعور بأنك لم تفرغ مثانتك تمامًا بعد التبول، وجود دم في البول أو السائل المنوي).

وتنصح الجمعية الرجال -إذا كان هناك أي من هذه الأعراض- بأن من المهم أن يقوموا بفحصها من قِبَل الطبيب؛ لتفادي تطور الأمر والإصابة بسرطان البروستاتا.

ومن المهم أيضًا إدراك أن هذه الأعراض يمكن أن تحدث بسبب حالة أخرى تسمى تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، أو تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، ويفسر الأطباء “BPE” على أنه هو المصطلح الطبي لوصف البروستات المتضخمة، وهي حالة يمكن أن تؤثر على كيفية التبول.

ومن المعروف أن سرطان البروستاتا الحميد شائع بين الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، وهو ليس سرطانًا ولا يمثل تهديدًا خطيرًا على الصحة.

جدير بالذكر أن خطر الإصابة بالمرض الخبيث ليس أكبر بالنسبة للرجال الذين يعانون من البروستاتا المتضخمة مقارنة بالرجال الذين لا يعانون من البروستات المتضخمة.

وتضيف جمعية السرطان الخيرية أن “مستوى PSA ليس دائمًا علامة موثوقة على احتمال إصابة الرجل بسرطان البروستاتا؛ فبعض الرجال مصابون بالمرض؛ ولكن لديهم مستوى PSA طبيعي بالنسبة لأعمارهم، و الرجال الآخرون لديهم مستوى PSA أعلى؛ ولكن ليس لديهم السرطان.

ومن أهم أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا هو العمر؛ حيث يزداد الخطر كلما تقدم المريض في العمر، ويتم تشخيص معظم الحالات لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا.

والسبب الآخر هو المجموعة العرقية؛ فسرطان البروستاتا هو أكثر شيوعًا بين الرجال المنحدرين من أصل أفريقي ومنطقة البحر الكاريبي من الرجال الآسيويين.

أما السبب الثالث فهو تاريخ العائلة؛ حيث إن وجود أخ أو أبٍ مصاب بالمرض قبل سن الستين يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة به.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى احتمال وجود صلة بين السمنة والإصابة بالمرض الخبيث في البروستاتا، والنظام الغذائي المتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؛ حيث إن الأبحاث جارية حول الروابط بين النظام الغذائي والمرض، وهناك بعض الأدلة على أن النظام الغذائي الغني بالكالسيوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تناول هذا المشروب بانتظام يُخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد

تناول هذا المشروب بانتظام يُخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد

نصائح مهمة تساعد في تنشيط الدورة الدموية

نصائح مهمة تساعد في تنشيط الدورة الدموية

خلال 3 دقائق.. «علاج منزلي» يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية

خلال 3 دقائق.. «علاج منزلي» يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية

5 عادات يومية تضر بـ«القولون».. احذرها

5 عادات يومية تضر بـ«القولون».. احذرها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ارتقِ بذوقك!
مقالات

ارتقِ بذوقك!

المزيد
كَلمَاتُنا لَنا أَمْ عَلينَا
تدوينات حرة

كَلمَاتُنا لَنا أَمْ عَلينَا

المزيد
انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>