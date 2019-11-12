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تناول هذا المشروب بانتظام يُخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد

تناول هذا المشروب بانتظام يُخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد
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تواصل – وكالات:

اكتشف علماء جامعة كوينز في بلفاست، أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد إلى النصف.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الفريق العلمي يجري خلال أكثر من سبع سنوات دراسة يشترك فيها نحو 472 ألف شخص، أكثر من 75% منهم يتناولون القهوة بانتظام.

اكتشف الباحثون خلال هذه الفترة إصابة 3.5 ألف من المشتركين بالأورام الخبيثة منها 88 حالة سرطان الكبد. وقد بينت نتائج الدراسة أن هواة تناول القهوة بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 50% مقارنة بالآخرين.

يشير الباحثون، إلى أن المشتركين الذين يتناولون القهوة بانتظام كانوا يدخنون ويتناولون المشروبات الكحولية أكثر من الآخرين ومستوى الكوليسترول في دمهم أعلى مقارنة بمن سواهم، ومع ذلك لم يظهر لديهم الميل إلى أمراض مثل السكري وتليف الكبد وحصى في كيس الصفراء وقرحة المعدة.

ووفقا للعلماء، يمكن تفسير التأثير الإيجابي للقهوة في الجسم هو احتواؤها على مضادات الأكسدة والكافيين. ومع ذلك يؤكد العلماء على أن نمط الحياة الصحي يلعب الدور الرئيس في عدم ظهور الأورام الخبيثة. ويقول الباحث كيم تو تران “تناول القهوة لا يحمي من سرطان الكبد بنفس مستوى الإقلاع عن التدخين، والتقليل من تناول المشروبات الكحولية وتخفيض وزن الجسم”.

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