«ولي العهد»: شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق (فيديو)

تواصل – الرياض:

وقع ممثل الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على “اتفاق الرياض”، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في الكلمة الافتتاحية أن الرياض بذلت كل الجهود لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وقال إنه يأمل أن يكون الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، موضحا أنه خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد.

وأضاف ولي العهد: “شغلنا الشاغل منذ بدء الأزمة اليمنية هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية”.