6 فوائد طبية مذهلة لزيت «الخروع».. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة، باستخدام زيت الخروع لعلاج بعض الأعراض لما له من فوائد صحية وعلاجية أثبتتها التجارب المعملية.

ويؤكد الخبراء أنه كان يتم استُخدم زيت الخروع في الطب القديم منذ عهد الفراعنة، ويُعرف بأنه مسهّل فعّال لعلاج الإمساك. وقد أكّدت دراسات حديثة فوائده الطبية العديدة، وأهمها:

* تخفيف آلام التهاب المفاصل والروماتيزم بالاستخدام الموضعي.

* تسهيل الإخراج والوقاية من الإمساك.

* ترطيب البشرة، وعلاج الجروح.

* يقلل زيت الخروع الالتهابات في الجسم.

* يخفّف من ظهور حب الشباب.

* يعزّز صحة فروة الرأس والشعر.

* يكافح نمو الفطريات على الجلد.

وعلى الرغم من هذه الفوائد، إلا أن زيت الخروع يعد محفز للولادة لذلك لا ينصح الحوامل باستخدامه. ونظراً لأنه مسهّل قوي قد يسبب الإسهال إذا تم تناول جرعة كبيرة منه، كما قد يسبب رد فعل تحسسي لدى البعض.