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كنز من الفيتامينات.. تعرّف على الفوائد الصحية لـ«الأسماك»

كنز من الفيتامينات.. تعرّف على الفوائد الصحية لـ«الأسماك»
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء التغذية بتناول الأسماك، مرة كل أسبوع على الأقل، نظرا لفوائدها العديدة واحتوائها على العديد من الفيتامينات المهمة لصحة أفضل، وفضلا عن دورها للوقاية من الأمراض.

وفي هذا السياق، قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الأسماك تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية واضطرابات أيض الدهون.

وأشارت الجمعية إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى أن الأسماك غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تعمل على تحسين سريان الدم وتمنع الترسبات بالأوعية الدموية، فضلاً عن أهميتها لنمو وتطور المخ، كما تزخر الأسماك البحرية كالسلمون والماكريل باليود أكثر من أسماك المياه العذبة، علما بأن اليود يتمتع بأهمية كبيرة لوظيفة الغدة الدرقية.

وتعد الأسماك كنزاً من الفيتامينات، مثل فيتامين A المهم للجلد وفيتامين B6 المهم للأعصاب وفيتامين B12 المهم لبناء الدم وفيتامين D المهم للعظام، كما تحتوي الأسماك ذات اللحوم الحمراء كالسلمون والماكريل والرنجة والتونة على الفيتامينات بنسبة تركيز أعلى من الأسماك ذات اللحوم البيضاء.

وللاستفادة من كل هذه المزايا الصحية تنصح الجمعية الألمانية بتناول الأسماك بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً.

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