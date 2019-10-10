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يسبب مرض خطير.. سحب عقار «زانتاك» بجميع دول العالم

يسبب مرض خطير.. سحب عقار «زانتاك» بجميع دول العالم
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تواصل – وكالات:

قررت معظم الدول سحب جميع عبوات عقار الحرقان وقرحة المعدة “زانتاك”، بسبب مخاوف من أنه ملوث بمادة كيماوية تسبب السرطان.

وطلبت وكالة تنظيم العقاقير والرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة البريطانية من الجهات المعنية سحب عبوات الأنواع الأربعة التي تباع من عقار زانتاك.

وتعزى المخاوف إلى مادة رانتيدين، وهي المادة النشطة في زانتاك، التي تقوم بخفض مستوى الأحماض في المعدة.

يذكر أن العبوات التي تقرر سحبها من الأسواق هي شراب 150 ملغم، وشراب 10 ملغم، و50 ملغم، وحقنة زانتاك 2 ملغم، وأقراص زانتاك 150 و300 ملغم.

وقال مسؤولو الوكالة إنه لم يقدم دليل قاطع على أن المادة الكيماوية المذكورة سببت السرطان، لكن سلامة المرضى لها الأولوية على كل إجراء آخر، كما نصحوا متناولي العقار بمراجعة الطبيب أو الصيدلاني إذا شعروا بأي قلق من استمرارهم في تعاطيه.

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