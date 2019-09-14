شاهد.. طفلان مقيَّدان في صندوق سيارة على طريق سريع

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أصيب قائد سيارة بصدمة بسبب مشهد طفلين مقيدين على مقعدين في الصندوق الخلفي لشاحنة صغيرة، كانت تنطلق على طريق سريع بولاية كانساس، ووضع الطفلين يُظهر أنهما في خطر كبير.

وتعود التفاصيل – وفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية – إلى التقاط المصور الأمريكي الهاوي ديمتري فيرنانديز، المشهد المروع والغريب في بداية شهر سبتمبر الجاري، حين كان يقود سيارته على طريق 54 السريع، بمدينة ويتشيتا في ولاية كانساس.

ويوثق الفيديو للطفلين الصغيرين وهما جالسين على مقعدين في مؤخرة السيارة، بشكل غير قانوني، وقد تم ربطهما بحزامَي المقعدين، بينما تنطلق السيارة بسرعة.

وقد تم بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما بثته قناة تليفزيون “كيه اس ان تي – تي فييسه “. ونقلت القناة عن ضابط من شرطة مدينة ويتشيتا: أن السائق انتهك القانون.