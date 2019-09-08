استخراج 20 ملعقة ومجوهرات من بطن مريض

تواصل – وكالات:

أجرى طاقم طبي مصري عملية جراحية استخرج خلالها 20 ملعقة وأدوات مطبخ ومجموعة من فرش الأسنان وسلاسل ذهبية من بطن مريض مصري.

وكشف فريق من أطباء الجراحة بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة شمال مصر، وجود مجموعة كبيرة من أدوات المطبخ، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل ذهبية داخل أمعاء مريض عقلي.

وأعلن الدكتور أمجد فؤاد رئيس الفريق الجراحي أن الفحوص الطبية كشفت وجود مجموعة من أدوات المائدة داخل بطن مريض يبلغ من العمر 20 عاماً، ويعاني من ضمور بالمخ، مضيفاً أن الشاب وصل إلى المركز وهو يعاني من آلام شديدة بالبطن.