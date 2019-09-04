«تفاحة» كل يوم.. 6 فوائد صحية مذهلة

تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة بتناول فاكهة التفاح بشكل يومي لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن مهمة لصحة الجسم.

ووفقًا لدراسة أجريت في جامعة أوميا السويدية؛ فهناك 6 أسباب تؤكد أهمية تناول التفاح بشكل يومي منها:

– تحتوي حبة التفاح على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على خفض الكولسترول.

– توفر قشرة التفاح مضادات للأكسدة اسمها بوليفينول تساعد على تنظيم ضغط الدم.

– تحمي مضادات الأكسدة التي يوفرها التفاح، الرئةَ من التلف الذي يسببه تلوث الهواء.

– تدعم المغذيات التي تحتوي عليها قشرة التفاح المناعة وتقلل الالتهابات.

– توجد أدلة على أن مضادات الأكسدة التي يوفرها التفاح تقلل خطر الإصابة بالسكري إذا تم تناوله يوميًّا.

– توفر كل 200 غرام من التفاح 95 سعرة حرارية فقط، وكمية جيدة من الألياف التي تساعد على الهضم وتحسن الإخراج، إلى جانب حصة جيدة من البوتاسيوم وفيتامين “سي” و”ك”.