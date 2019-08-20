«الصحة» توضح ضوابط الجلوس أمام الشاشات لجميع الأعمار (إنفوجراف)

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أوضحت وزارة الصحة الأوقات المفترض أن يسمح فيها بالجلوس أمام الشاشة سواء التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية للأشخاص من مختلف الأعمار، وذلك بناء على توصية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

وقالت الوزارة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”: إن الأكاديمية أوصت بمنع الأطفال (أقل من عامين) من استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات تماما، ويسمح للأطفال في عمر عامين بالجلوس لبعض الوقت مع أحد الوالدين أمام الشاشات.

ونبهت إلى أنه في الفترة العمرية من (2 إلى 5 سنوات) يجب ألا يزيد مدة جلوس الأطفال أمام الشاشة أو الأجهزة الإلكترونية على ساعة واحدة في اليوم، مع وجود بالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.

وأضافت أنه في المرحلة العمرية من (6 إلى 18 عامًا) يجب على الآباء وضع حد ووقت معين، بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا، في حين لا يُنصح باستخدامها لأكثر من ساعتين يوميًّا لمن تزيد أعمارهم على 18 عامًا.