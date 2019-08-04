بالفيديو.. مشاجرة على مخدرات بعسير تكشف المستور

تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي للأمن العام في “تويتر”، اليوم الأحد، مقطع فيديو بعنوان “في قبضة رجال الأمن”تم تداوله بشكل واسع، يظهر مشاجرة بين شخصين، تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما.

وتشاجر الشخصان على طريق عام في عسير، فيما أطلق أحدهما النار على الآخر بعد خلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة على الآخر، وتمكنت السلطات من القبض عليهما وبحوزتهما أقراص أمفيتامين “كبتاجون” .

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن مشاجرة وإطلاق نار بين شخصين، فإن الجهات الأمنية تمكنت من ضبطهما، ليتضح أن الخلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة على الآخر، حيث تم إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة عسير حرص وزارة الداخلية على تحقيق أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأضافت أن كافة الأجهزة الأمنية ستعمل على تطبيق الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق المخالفين.