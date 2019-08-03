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تجربة 3 مواطنين في تأسيس مغسلة سيارات بطريف والعمل بها

تجربة 3 مواطنين في تأسيس مغسلة سيارات بطريف والعمل بها
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تواصل – طريف:

تمكن ثلاثة مواطنين أشقاء من تجاوز عقبة البطالة باعتمادهم على أنفسهم، وذلك بعد أن أسسوا مشروعاً جلب لهم الكسب الحلال بعيداً عن عناء البحث عن وظيفة.

ووثق تقرير إعلامي بثته فضائية “mbc”، أن الشاب عبدالله الحازمي وأخويه حامد وطراد، أسسوا مشروع أول مغسلة للسيارات في طريف يعمل بها شبان سعوديون بأنفسهم.

وأوضح التقرير آلية عمل الإخوة الشباب داخل المغسلة، حيث يتقاسمون العمل فيما بينهم منذ لحظة استلام السيارة وحتى تسليمها للعميل.

وأكد الإخوة الثلاثة أن مشروعهم لقي ترحاباً كبيراً، مشيرين إلى أنه يدر عليهم مكاسب جيدة تعادل أو تزيد على دخل الوظيفة الحكومية.

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