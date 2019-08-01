بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل يتمنى تحقيق هذه الأمنية

تواصل- مكة المكرمة:

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحة، إنه قطع وعدًا على نفسه بأن يحقق أمنية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بأن تتحول مكة المكرمة لمدينة ذكية قبل حلول عام 2023م، وأن تصبح العاصمة المقدسة مدينة ذكية.

وظهر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في مقطع فيديو تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وعد فيه بتنفيذ أمنية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ليرد عليه “الفيصل” قائلًا: “هذا اليوم أسعد يوم في حياتي”.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، كان قد أوضح في لقاء مع قناة “الإخبارية” الجمعة الماضية، أن التوجه الكامل هو أن تكون مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروعًا عصريًّا ومستقبليًّا للمدينة الحضارية للعالم وليس فقط للمملكة.

وأضاف: “أتذكر الملك فيصل وإخوانه يقفون في عرفات لترتيب السيارات أثناء النفرة، وما أريده هو الابتسام في وجه الحاج، وآمل قبل أن أموت أن أرى المشاعر المقدسة تعمل إلكترونيًّا”.