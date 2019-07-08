لحظة استهداف قيادي بارز في ميليشيا الحوثي بالحديدة (فيديو)

تواصل – وكالات:

نشر الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية مقطع فيديو يظهر لحظة مقتل مشرف وقائد المحور المتحرك للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي، المدعو أبو طالب السفياني.

وقُتل السفياني أثناء قيادته أكبر هجوم تشنه الميليشيات داخل مدينة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد، في ظل استمرار للخروقات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.

يُذكر أن المدعو “طالب سفيان” المكنى بأبي طالب السفياني، الذي لقي مصرعه مع عددٍ من عناصر الميليشيات، بينهم اثنان من مرافقيه، على يد القوات المشتركة في الحديدة، كان من الأصدقاء المقربين لحسين الحوثي، مؤسس الجماعة الإرهابية، ويعد قائداً بارزاً في الجماعة.

وتولى المدعو “أبو طالب السفياني” بنفسه قيادة ست عمليات عسكرية واسعة داخل مدينة الحديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وانتهت بهلاكه.