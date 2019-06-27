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فوائد جديدة للقهوة.. تُخفض الوزن وتقي من السكري

فوائد جديدة للقهوة.. تُخفض الوزن وتقي من السكري
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تواصل – وكالات:

توصل باحثون إلى فوائد جديدة للقهوة، منها مساهمتها في خفض الوزن، والوقاية من الإصابة بالنوع الثاني من السكر، وذلك لاحتوائه على مادة الكافيين التي تحفز الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة.

ولاحظ الباحثون، أن مادة الكافيين الموجودة في القهوة تعمل على تنشيط الدهون البنية، التي بدورها تعمل على حرق السعرات الحرارية في الجسم، إلا أنهم لم يوضحوا هل يكفي تناول كوب واحد من القهوة في الصباح لتحفيز حرق السعرات الحرارية طوال اليوم، أم أن هناك حاجة لشرب القهوة بانتظام أكثر من مرة اليوم.

وكانت الدراسة التي أعدها هؤلاء الباحثون شملت 9 متطوعين متوسط أعمارهم 27 عاما، منعوا من ممارسة أي نشاط رياضي أو شرب الكافيين لمدة 9 ساعات على الأقل قبل الاختبار، ثم مُنح بعضهم كوبا من القهوة سريعة التحضير، ومُنح البعض الآخر كوب من الماء.

وتوصلت الدراسة إلى أن القهوة تسهم في حرق الدهون، إلا أنهم قالوا إن هناك حاجة للمزيد من البحث للتأكد من أن الكافيين هو المسؤول وحده عن تحفيز الدهون البنية لحرق الدهون، أم أن هناك مكون آخر للقهوة له دور في ذلك.

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