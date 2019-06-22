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6 أنواع للحليب النباتي.. تعرف عليها

6 أنواع للحليب النباتي.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

يقبل البعض على النظام الغذائي النباتي، على نطاق كبير خلال هذه الأيام، بحيث يتم استبدال كل المنتجات الحيوانية إلى منتجات نباتية.

ولذلك ازداد اهتمام المستهلك بالحليب النباتي ووصل إلى أعلى مستوياته، بالتزامن مع زيادة بنسبة 61% في مبيعات الحليب النباتي.

إليك أبرز أنواع الحليب النباتي التي يجب أن تتعرف عليها ، وفقا لموقع naturallivingideas:

1- حليب اللوز

ربما يكون حليب اللوز هو أشهر أنواع الحليب النباتي، لأنه منخفض جدا من ناحية السعرات الحرارية وله طعم خفيف لطيف، كما أنه سهل الهضم، ويقضي على الكوليسترول وهشاشة العظام.

2- حليب الكاجو

منخفض السعرات الحرارية، ومهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

3- حليب الصويا

يحتوي على البروتين الذي قد يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم

4- حليب البازلاء

حليب البازلاء هو الوافد الجديد نسبيا في عالم الحليب النباتي، كما أن حليب البازلاء يحتاج إلى ماء أقل بمقدار 100 مرة من إنتاج حليب اللوز، مما يجعله خيارا أكثر استدامة

5- حليب جوز الهند

يقدم العديد من الفوائد للبشرة والشعر، فالأحماض الدهنية في حليب جوز الهند هي مطهرات طبيعية

6- حليب الشوفان

يعتبر حليب الشوفان مفيد للراغبين في إنقاص الوزن، وتناوله في الصباح سوف يساعدك أيضا في الحصول على الطاقة الكافية طيلة اليوم.

 

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