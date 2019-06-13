علاجات منزلية سريعة لنزلة البرد في الصيف

* ضع قطرات من الماء المالح في الأنف بعد غليه وتركه يبرد. ينظّف هذا الماء المخاط من الأنف ويحل مشكلة الانسداد. كرّر التقطير عدة مرات.

* شاي الكركم من أقوى مضادات الالتهاب الطبيعية. أضف نصف ملعقة من الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ، وأضف رشة من الفلفل الأسود ليستطيع الجسم امتصاص الكركم. تناول الشاي مرتين في اليوم.

* خليط الليمون (الحامض) والعسل والزنجبيل من أفضل العلاجات لبرد الصيف خاصة إذا كان مصحوباً بسعال. يوفر الخليط تركيبة فعّالة في القضاء على إنفلونزا هذا الموسم. اخلط ملعقتين من العسل مع ملعقة من عصير الليمون ورشة من الزنجبيل.

* يحتوي خل التفاح على عناصر تقتل الجراثيم المسببة للبرد في الصيف. اخلط ملعقة من الخل مع نصف ملعقة من الملح داخل كوب من الماء الدافئ، وتناوله مرتين في اليوم.

* لتسريع الشفاء من نزلة البرد في الصيف استنشق بخار الماء المغلي بعد إضافة زيت المنثول أو أوراق النعناع إليه.