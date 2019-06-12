بديلة للأجهزة الإلكترونية.. استشاري يقدم أفكار مبتكرة لألعاب الأطفال المنزلية

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قدم د. مصطفى أبو سعد، الاستشاري النفسي والتربوي مجموعة من التوجيهات للوالدين لعمل بعض الألعاب في المنزل، كبديل للهواتف النقالة والأجهزة اللوحية، والتي يمكن من خلالها إسعاد الأطفال وقضاء الوقت في اللعب والترفيه، وتفادي أضرار الأجهزة الإلكترونية.

وقدم أبوسعد، مجموعة من الأفكار لعمل ألعاب داخل المنزل بأقل التكاليف، ومنها على سبيل المثال، استغلال أبواب المنزل في عمل المرجيحة.

وكذلك استخدام الدرج بوضع كرتون عليه واستخدامه بما يشبه لعبة الزحليقة التي يعشقها الأطفال وتدخل السرور في قلوبهم.

كما يمكن رسم خطوط في الأرض واستخدامها بما يشبه لعبة الذكاء والتنقل بين المربعات للوصول للمربع المطلوب نهاية سلسلة الخطوط.

وكذلك عمل خطوط مستقيمة على الأرض والمشي عليها لتنمية مهارات الذكاء والتفكير والتحكم في النفس لدى الأطفال.