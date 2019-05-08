357 دورة قرآنية رمضانية في أحياء مدينة الرياض

تواصل – واس:

بلغت الدورات الرمضانية التي تعقدها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، لهذا العام (357) دورة؛ منها (176) دورة للبنين، و(181) دورة للبنات.

ووفقًا لجمعية “مكنون”؛ فقد بدأت في غرة شهر رمضان المبارك الدوراتُ الرمضانية المكثفة في عموم أحياء مدينة الرياض؛ حيث شهدت الأيام المنصرمة إقبالًا كبيرًا من قِبَل البنين والبنات على التسجيل والالتحاق بالدورات التي تستمر لنهاية الإجازة الصيفية.

وأوضح المدير التنفيذي مديرُ إدارة الشؤون التعليمية بالجمعة حمد بن سليمان العنقري، أن الجمعية استعدت مسبقًا لهذه المناسبة بالإعلان عن الدورات، وهيئة المساجد لاستقبال الطلاب وعامة الناس، وكذلك الحال في المدارس النسائية؛ مشيرًا إلى أن انطلاق دورات هذا العام استمرار لاهتمام الجمعية البالغ باستغلال المواسم الفاضلة واستغلال إقبال الناس فيه على التلاوة والتزام المساجد.

وأكد أن الإقبال اللافت من البنين والبنات على الدوارات الرمضانية؛ يعكس حجم استشعار فضل شهر رمضان المبارك، وحبًّا في عمل الخير واغتنام الفرص في تدارس كتاب الله؛ منوّهًا بما يوليه ولاة الأمر من اهتمام بالقرآن الكريم وأهله.