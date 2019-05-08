بالفيديو.. طيار يعود إلى طائرة تلتهمها النيران لإنقاذ زميله

تواصل – وكالات:

وثق مقطع فيديو للطائرة الروسية المحترقة، لحظة عودة مساعد الطيار إلى داخل الطائرة في مخاطرة كان يمكن أن تُكَلّفه حياته، وذلك بعد الهبوط الاضطراري للطائرة في مطار شيريميتيفو بموسكو، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 41 شخصًا من 78 كانوا على متنها.

ونشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو، يُظهر مساعد الطيار “ماكسيم كوزنيستوف” (32 عامًا) أثناء عودته مرة أخرى إلى داخل الطائرة عبر الصعود على زلاقة الهروب، ودخوله إلى قمرة القيادة.

وحسب الصحيفة؛ فقد كان “كوزنيستوف” أول من غادر قمرة القيادة حسب أوامر قائد الطائرة الطيار “دينيس أفدوكيموف” (42 سنة)، الذي قرر أن يكون آخر من يغادر.

وبالفعل تمكّن رجال الإنقاذ من إخراج مساعد الطيار؛ لكن النيران زادت، وبدأ الدخان يصل إلى قمرة القيادة، وهنا دخل المساعد في جدل مع رجال الإنقاذ، حين قرر العودة إلى الطائرة وإنقاذ زميله قائد الطائرة من النيران.

ويُظهر مقطع الفيديو “كوزنيستوف” وهو يصعد إلى مدخل الطوارئ الخاصة بقمرة القيادة، ولا تزال الطائرة مشتعلة بالنيران، ثم عودته بالطيار وسط الدخان والنيران.

وحسب الصحيفة؛ فإن مساعد الطيار لم يُنقذ قائد الطائرة فقط؛ بل أنقذ أيضًا راكبًا كان لا يزال حيًّا على الطائرة، كما تمكّن من استعادة وثائق الرحلة من قمرة القيادة قبل أن تلتهمها النيران.

https://youtu.be/zkgEs1uyArk