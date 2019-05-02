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شاهد.. «مذيع» يُفحم «متّصلاً» انتقدَ طول إجازة المعلمين

شاهد.. «مذيع» يُفحم «متّصلاً» انتقدَ طول إجازة المعلمين
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تواصل – فريق التحرير:

نال مقطع فيديو قصير، وثق رد مذيع بإحدى الإذاعات على متصل انتقد طول إجازة المعلمين؛ إشادةً كبيرةً من رواد مواقع التواصل، بعد أن بين المذيع للمتصل أهمية الإجازة للمعلم نسبة للمشاق التي يواجهها والتضحيات التي يقدمها من أجل تعليم الطلاب.

وجاء رد المذيع، بأن الجهد المبذول من المعلم والمعلمة لا يقدر بثمن ولا يقارن مع أي وظيفة أخرى، فالتصحيح والمراجعة ومتابعة كل طالب ومتابعة الطالب المتعثر وتقويم الطالب صاحب السلوك السيئ، إلى آخر الأدوار الجليلة للمعلمين.

وطلب المذيع في المقطع غير المعروف موعد تسجيله من كل من ينتقد المعلمين أو يستكثر عليهم طول الإجازة أن يدخل إلى المدارس ويرى الحالة الوظيفية التي يمارسونها، ويرى بعينه حجم التضحيات التي يقدمونها.

 

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