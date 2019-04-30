قشر الرمان.. فوائد مذهلة تبدأ بصحة القلب

تواصل – وكالات:

يحتوي قشر الرمان، على فوائد صحية غير محدودة، تبدأ بالقلب ثم تتوزع على بقية أجزاء الجسم كالعظام والمعدة والجهاز الهضمي.

وتوصلت دراسات حديثة إلى أن قشر الرمان يحتوي على فوائد مذهلة منها:

– الوقاية من أمراض القلب: تساعد مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها بذور الرمان وقشره على الوقاية من الالتهابات وأمراض القلب والشرايين.

كما أن وجود البوتاسيوم والمغنسيوم في قشر الرومان يجعله يساعد في عمل القلب والشرايين وتنظيم ضغط الدم، فيما يسهم قشر الرمان المطحون في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم ويساعد على مكافحة تصلب الشرايين.

– وتساعد قشور الرمان في مكافحة التهابات الجهاز الهضمي والأمعاء وتسهيل عملية الهضم، كما تساعد على وقف النزيف في الأمعاء وتعزز عمل بطانتها، وتساعد أيضا في الوقاية من الإسهال.

– قشور الرمان طاردة للطفيليات والديدان من الأمعاء، وتساهم في تعزيز صحة القولون، والوقاية من البواسير.

– يمكن استخدام قشور الرمان في تهدئة أعراض التهاب اللوزتين والحلق، وذلك بغليها وسحقها في الماء لشربه.

– تعزز قشور الرمان صحة الفم والأسنان، وصحة العظام، كما تساعد في عمليات التخسيس وحرق الدهون ومحاربة التجاعيد.