تعرف على أسباب «رعشة الجفن» وطرق علاجها

تواصل – وكالات:

يعاني البعض أحياناً من مشكلة رعشة في الجفن التي تسبب حالة من القلق، فما أسباب هذه الرعشة وكيف يمكن مواجهتها؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة قالت جمعية “الرؤية الجيدة” الألمانية إن رعشة الجفن لها أسباب عدة، منها ما يتعلق بنمط الحياة مثل قلة النوم والإفراط في تناول الكافيين والعمل لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر والتوتر النفسي، كما قد ترجع رعشة الجفن إلى أسباب مرضية مثل ارتفاع ضغط الدم أو نقص المغنيسيوم.

وأشارت جمعية “الرؤية الجيدة” إلى أنه يمكن مواجهة رعشة الجفن من خلال التغلب على السبب المؤدي إليها؛ أي أخذ قسط كافٍ من النوم وتناول الكافيين باعتدال وأخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل أمام شاشة الكمبيوتر والتخلص من التوتر النفسي بممارسة اليوغا والتأمل.

ويمكن التغلب على نقص المغنيسيوم من خلال تناول الحبوب الكاملة والمكسرات واللحوم الحمراء وكبد الحيوانات وشرب المياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم.

أما ارتفاع ضغط الدم فيمكن مواجهته من خلال تعاطي الأدوية الخافضة لارتفاع ضغط الدم مع الإقلال من ملح الطعام، أما إذا كانت رعشة الجفن مصحوبة أيضاً بجفاف العين، فيمكن حينئذ استعمال قطرة مرطبة للعين.