الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يكشف حقيقة صرف دفعة شهر مايو قبل بداية «رمضان»

«حساب المواطن» يكشف حقيقة صرف دفعة شهر مايو قبل بداية «رمضان»

صور صادمة.. استخراج جثة مواطنة قبل احتراقها داخل مركبة بعسير

صور صادمة.. استخراج جثة مواطنة قبل احتراقها داخل مركبة بعسير

شرطة مكة تطيح بـ«ثلاثيني» أحرق سيارة مواطنة بالطائف

شرطة مكة تطيح بـ«ثلاثيني» أحرق سيارة مواطنة بالطائف

وفاة شاب غرقاً في مسبح استراحة بحوطة بني تميم

وفاة شاب غرقاً في مسبح استراحة بحوطة بني تميم

تعرف على أسباب «رعشة الجفن» وطرق علاجها

تعرف على أسباب «رعشة الجفن» وطرق علاجها
0

تواصل – وكالات:

يعاني البعض أحياناً من مشكلة رعشة في الجفن التي تسبب حالة من القلق، فما أسباب هذه الرعشة وكيف يمكن مواجهتها؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة قالت جمعية “الرؤية الجيدة” الألمانية إن رعشة الجفن لها أسباب عدة، منها ما يتعلق بنمط الحياة مثل قلة النوم والإفراط في تناول الكافيين والعمل لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر والتوتر النفسي، كما قد ترجع رعشة الجفن إلى أسباب مرضية مثل ارتفاع ضغط الدم أو نقص المغنيسيوم.

وأشارت جمعية “الرؤية الجيدة” إلى أنه يمكن مواجهة رعشة الجفن من خلال التغلب على السبب المؤدي إليها؛ أي أخذ قسط كافٍ من النوم وتناول الكافيين باعتدال وأخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل أمام شاشة الكمبيوتر والتخلص من التوتر النفسي بممارسة اليوغا والتأمل.

ويمكن التغلب على نقص المغنيسيوم من خلال تناول الحبوب الكاملة والمكسرات واللحوم الحمراء وكبد الحيوانات وشرب المياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم.

أما ارتفاع ضغط الدم فيمكن مواجهته من خلال تعاطي الأدوية الخافضة لارتفاع ضغط الدم مع الإقلال من ملح الطعام، أما إذا كانت رعشة الجفن مصحوبة أيضاً بجفاف العين، فيمكن حينئذ استعمال قطرة مرطبة للعين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تنام ساعات كافية وتشعر بالإرهاق.. تعرّف على الأسباب

تنام ساعات كافية وتشعر بالإرهاق.. تعرّف على الأسباب

مُسَكِّن قد يسبب الوفاة بعد الـ40.. وهذا أفضل بديل طبيعي

مُسَكِّن قد يسبب الوفاة بعد الـ40.. وهذا أفضل بديل طبيعي

استشاري ينصح بـ4 أنواع من الأطعمة لتحسين الكوليسترول

استشاري ينصح بـ4 أنواع من الأطعمة لتحسين الكوليسترول

«النمر» يحذر: «المعسل» يرفع الضغط ونبضات القلب 

«النمر» يحذر: «المعسل» يرفع الضغط ونبضات القلب 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد
صوت الذكريات !!!
مقالات

صوت الذكريات !!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>