بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تبيع أدوية للسرطان والسكري مجهولة المصدر في الرياض

تواصل – الرياض:

أطاح فريق مشترك من الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة وشرطة الرياض، بعصابة تبيع أدوية مجهولة المصدر، بينها أدوية لعلاج السرطان والسكري، قدرت قيمتها بملايين الريالات؛ وذلك بعد بلاغ من أحد المقيمين في المملكة.

ووثق مقطع فيديو متداول عملية القبض على العصابة وكميات الأدوية المضبوطة، التي كانت مخزنة بطريقة غير صحية، كما ضبط مع العصابة أحد المشترين والوسطاء، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية كانت معدة للشراء.

وكشفت التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم عن مخالفات تستر وإيواء وتشغيل عمالة مخالفة، واشتباه بارتكاب جرائم غسيل أموال، حيث ضبط بحوزة زعيم العصابة وهو وافد بطاقات وأرقام حسابات بأسماء مواطنين، ويجري الآن استكمال التحقيقات للتوصل لمصدر الأدوية، التي يشتبه بأنها مسروقة.