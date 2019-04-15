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شاهد.. كيف تقضي المضادات الحيوية على البكتيريا

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تواصل – الرياض:

وثق مقطع فيديو مجهري عملية تأثير المضادات الحيوية على البكتيريا والقضاء عليها.

وتستخدم المضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا وهى تعمل إما بالقضاء عليها مباشرة أو بإيقاف نموها أو إضعافها لكي يتغلب عليها الجهاز المناعي بالجسم، ومعظم الأمراض المعدية يتسبب فيها نوعان من الجراثيم هي: البكتيريا أو الفيروسات، والمضاد الحيوي يعالج العدوى البكتيرية لكنه لا يعالج العدوى الفيروسية كالزكام والإنفلونزا وأغلب حالات احتقان الحلق.

وبينت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن استخدام المضاد الحيوي عشوائيا أو بجرعة أو مدة غير كافية يساهم في ظهور سلالات من البكتيريا لها القدرة على مقاومة العلاج، وكلما كثر استخدام المضاد الحيوي زادت فرصة الإصابة ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

ونصحت عند الإصابة بنزلة برد، بأخذ قسط من الراحة وتناول كثير من السوائل، وإذا كانت الأعراض مزعجة يطلب من الطبيب علاجا للأعراض، وإذا زادت فترة المرض عن أسبوعين أو زادت حدة المرض، عندها يجب استشارة الطبيب.

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